La conferenza stampa dell’allenatore dell’Inter in diretta

Alle 12.20 è iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter, in vista della partita di Serie A in programma domani contro l’Empoli. La conferenza stampa è attesa soprattutto per quello che Spalletti dirà su quello che è successo durante la partita di mercoledì scorso contro il Napoli: i cori razzisti e denigratori contro Kalidou Koulibaly e i tifosi napoletani, per cui l’Inter è stata punita con delle partita da giocare senza pubblico.

Giovedì il giudice sportivo ha punito l’Inter con due partite da giocare senza spettatori e un’ulteriore partita con il settore del secondo anello verde – la curva nord – chiuso. L’Inter giocherà quindi senza pubblico contro il Benevento in Coppa Italia e contro il Sassuolo in campionato. Il pubblico ritornerà per la partita di campionato contro il Bologna, dove però non ci saranno spettatori in curva nord.

Sampre ieri la dirigenza dell’Inter ha pubblicato un comunicato ufficiale sui cori razzisti fatti dai suoi tifosi durante la partita di Serie A giocata mercoledì sera contro il Napoli, indirizzati in particolare al difensore senegalese Kalidou Koulibaly. Nel comunicato l’Inter ha scritto che la storia della società e della città di Milano “è fatta di inclusione e di rispetto” e ha preso le distanze dal comportamento di una parte del suo pubblico.