Cosa c’è stasera in tv

Quelli che potranno passare la serata sul divano a guardare la tv invece che continuare con i giochi in scatola potranno scegliere tra grandi classici dei film d’animazione Disney – Cenerentola – e grandi classici dei film e basta – Balla coi lupi e Vacanze romane. Le alternative sono una mini serie su Piccole Donne, il sequel di Una Notte al Museo e quello di Marigold Hotel. Se eravate adolescenti negli anni Duemila, potrebbe invece farvi piacere rivedere Quel pazzo venerdì.

Rai Uno

21.25 – Cenerentola (1950): dopo Biancaneve e i sette nani di ieri, stasera è il turno di un altro classico Disney.

Rai Due

21.00 – Quel pazzo venerdì: remake di Tutto accadde un venerdì, con Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis. Madre e figlia si svegliano dopo aver mangiato dei biscotti della fortuna e si ritrovano l’una nel corpo dell’altra. Nel 2003, quando uscì, il film incassò 160 milioni di dollari e fu recensito in modo positivo.

«Io non sono affatto pazza. Sono una donna adulta intrappolata nel corpo di mia figlia. Oddio, sono pazza!» Stasera alle 21 il #film "Quel Pazzo Venerdì" 🎬 pic.twitter.com/iONYTq0M26 — Rai2 (@RaiDue) December 26, 2018

Rai Tre

21.15 – Una notte al museo 2 – La fuga: sequel di Una notte al museo, commedia in cui un guardiano notturno impersonato da Ben Stiller deve gestire una serie di statue di cera che di notte prendono vita. Due anni dopo, l’ex guardiano è diventato un imprenditore di successo e deve intervenire in aiuto a una situazione simile allo Smithsonian di Washington, dove sono state spostate quasi tutte le statue di cera del primo film e un malvagio faraone mummificato le ha prese in ostaggio. Ci sono anche Robin Williams, Owen Wilson e Amy Adams.

Secondo appuntamento con il museo più divertente in cui siate mai entrati!#UnaNotteAlMuseo2 – La fuga, stasera alle 21.15 su #Rai3. pic.twitter.com/lOGFgDgj3R — Rai3 (@RaiTre) December 26, 2018

Rete 4

21.25 – La repubblica delle donne: nuova puntata del programma in prima serata condotto da Piero Chiambretti. Il tema della serata sarà “Amici come prima”, dal titolo dell’ultimo film di Massimo Boldi e Christian De Sica, che saranno ospiti in studio insieme a Anna Maria Barbera e Michela Vittoria Brambilla.

LA REPUBBLICA DELLE DONNE Appuntamento stasera alle 21.25 su #Rete4 con una nuova puntata imperdibile de La Repubblica delle Donne…Il nostro Piero Chiambretti non si ferma mai! 🥳 Gepostet von Rete4 am Donnerstag, 20. Dezember 2018

Canale 5

21.35 – Piccole donne: prima puntata di una miniserie di BBC One basata sul celebre romanzo omonimo di Louisa May Alcott, del 1868. Le protagoniste sono le quattro sorelle Jo, Meg, Beth e Amy March. Tra gli attori c’è anche Angela Lansbury.

Al via su #Canale5 la mini-serie prodotta da @BBCOne #PiccoleDonne, ispirata all'omonimo romanzo di Louisa May Alcott

In prima serata pic.twitter.com/hx8kqGeGhw — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) December 26, 2018

Italia 1

21.25 – Now you see me – I maghi del crimine: film in cui quattro illusionisti – che si fanno chiamare “I quattro cavalieri” – rapinano una banca durante una trasmissione televisiva. Ci sono Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Jesse Eisenberg, Isla Fisher, Michael Caine, Dave Franco e Woody Harrelson.

La7

21.20 – Vacanze romane: la famosa commedia con Audrey Hepburn e Gregory Peck in giro in Vespa a Roma.

TV8

21.30 – Balla coi lupi: il famosissimo film western del 1990 diretto e interpretato da Kevin Costner. Vinse sette premi Oscar, tra cui quelli come miglior film e regia, cioè i più importanti.

Nove

21.25 – Babbo Natale non viene da Nord: è una commedia italiana diretta da Maurizio Casagrande, che interpreta anche il protagonista, Marcello. Ci sono poi la cantante Annalisa Scarrone (nota semplicemente come Annalisa) che interpreta India, la figlia di Marcello, una ragazza che fa la cantante e assomiglia moltissimo alla cantante Annalisa, e in ruoli minori Eva Grimaldi e Maria Grazia Cucinotta.

Rai Movie

21.05 – Ritorno al Marigold Hotel: film del 2015, sequel di Marigold Hotel. La storia e gran parte dei personaggi sono gli stessi della prima puntata: un gruppo di anziani che decide di passare le vacanze in un albergo in India. Nel cast ci sono Bill Nighy, Judi Dench, Richard Gere Dev Patel.

Paramount Channel

21.10 – Una settimana da Dio: uno di quei film in cui il titolo ne spiega la trama e una delle commedie più famose dei primi anni Duemila: Bruce – Jim Carrey – è un giornalista di una tv locale deluso da vari aspetti della sua vita. A un certo punto conosce un uomo che poi si rivela essere Dio, interpretato da Morgan Freeman. Per qualche tempo, Dio cede a Bruce tutti i suoi poteri. Il film fu un insuccesso di critica ma ottenne quasi mezzo miliardo di dollari di incassi.

Sky

Sky Cinema Uno, 21.15: Wonder

Sky Cinema Family, 21.00: L’apprendista stregone

Sky Cinema Max, 21.00: Bad Company – Protocollo Praga