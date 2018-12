La figlia dell’emiro di Dubai è comparsa in alcune foto

La principessa Latifa bint Mohammed al Maktoum, figlia dello sceicco Mohammed bin Rashid al Maktoum, primo ministro degli Emirati Arabi Uniti ed emiro di Dubai, è ricomparsa per la prima volta da mesi in alcune foto, indicate come recenti. Le foto smentirebbero «le false accuse di rapimento» o i dubbi sull’incolumità della donna e sarebbero la prova, si dice sempre in un comunicato del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti, «che Sua Altezza Sheikha Latifa è a casa con la sua famiglia a Dubai».

Della principessa Latifa, che ha 33 anni, si era parlato molto lo scorso marzo, quando su YouTube era stato pubblicato un video in cui diceva di voler scappare dal padre e dal suo paese. E l’aveva fatto, con l’aiuto di alcuni amici, ma la barca sulla quale si trovava era stata intercettata al largo delle coste dell’India. A metà aprile una fonte vicina al governo di Dubai aveva fatto sapere che la principessa era stata riportata negli Emirati Arabi Uniti. Da mesi, però, la donna non era stata vista né si erano avute sue notizie. Almeno fino a ieri.

Lunedì 24 dicembre sono state pubblicate alcune foto in cui si vede la principessa con Mary Robinson, ex presidente d’Irlanda ed ex commissaria dell’Unhcr (Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati) a Dubai. Nel comunicato del ministero degli Esteri degli Emirati Arabi Uniti si dice che, su richiesta della famiglia, il 15 dicembre scorso Mary Robinson ha incontrato la principessa Latifa a Dubai. Si dice anche che le foto sono state diffuse con il consenso di entrambe e che, durante la visita a Dubai, Mary Robinson è stata rassicurata sul fatto che la principessa sta ricevendo le cure necessarie e il sostegno di cui ha bisogno.

I giornali internazionali scrivono che la principessa appare con un’espressione confusa, mentre Robinson è invece sorridente. Le due donne sono state fotografate anche mentre mangiano in quella che sembrava essere la casa di famiglia.