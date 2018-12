Cosa c’è stasera in tv

A Natale i principali canali televisivi italiani trasmettono moltissimi film – un po’ i soliti, natalizi e non: ci saranno Biancaneve e i sette nani, Una notte al museo e Miracolo nella 34ª strada, tra gli altri. Su Rai Due ci sarà un programma per raccontare un altro programma (degli anni Settanta): “Non Stop”. Rete 4 trasmetterà nuovi episodi de Il Segreto e Italia Uno Up & Down, uno spettacolo comico. Per tutti gli altri, su Rai Movie ci sarà Matrimonio all’italiana, film del 1964 diretto da Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni e Sophia Loren.

Rai Uno

21.30 – Biancaneve e i sette nani

La prima principessa Disney fu proprio Biancaneve, protagonista insieme ai sette nani del famoso film del 1937. Fu il primo dei classici Disney, i film d’animazione prodotti dalla Walt Disney Animation Studios.

Rai Due

21.05 – Unici: “Non Stop, la stagione dei talenti”

Il programma ripercorre un intero periodo storico, la seconda metà degli anni Settanta. “Non Stop” ha rappresentato nel mondo della televisione italiana un programma rivoluzionario. Il suo sottotitolo diceva: «La trasmissione che vanta il maggior numero di tentativi di imitazione». Ci saranno interviste a Carlo Verdone, Lello Arena, Umberto Smaila, Jerry Calà, Franco Oppini, Nini Salerno, Enrico Beruschi e Marco Messeri, tra gli altri.

🤣 Carlo Verdone interpreta l'astrologa Maria Bianca Zellanti ⭐ #Unici vi aspetta domani sera alle 21.20 su #Rai2 per ripercorrere la storia di "Non Stop", un programma che ha rotto tutti gli schemi della televisione italiana 📺 #NonStop @unicirai2 pic.twitter.com/RWEjz6GUoS — Rai2 (@RaiDue) December 24, 2018

Rai Tre

21.15 – Una notte al museo

Commedia in cui un guardiano notturno deve gestire una serie di statue di cera che di notte prendono vita grazie a un magico reperto egizio. Il protagonista è Ben Stiller.

Rete 4

21.20 – Il segreto

Nuovi episodi della telenovela spagnola che parla di ricche famiglie spagnole dell’inizio del Novecento.

Buone feste a tutti Voi direttamente dai protagonisti de #IlSegreto! 🎁🎄🎅✨❤️ Gli abitanti di #PuenteViejo non vedono l'ora di passare queste festività con voi, in prima serata su #Rete4! Ci vediamo domani sera alle 21,20 <3 <3 https://t.co/Xwq4U2XTOq — Il Segreto (@IlSegreto3) December 24, 2018

Canale Cinque

21.35 – Miracolo nella 34ª strada

Nelle prime posizioni nella lista di film da guardare ogni Natale.

Italia Uno

21.35 – Up & Down

Spettacolo natalizio e comico, con Paolo Ruffini.

La7

20.30 – Rango

Film d’animazione del 2011 su un camaleonte domestico: fu un successo sia di critica che di botteghino, e vinse l’Oscar.

TV8

21.25 – Un Natale per due

Film per la televisione diretto da Giambattista Avellino e primo film tv direttamente prodotto da Sky Italia. Ci sono Enrico Brignano e Alessandro Gassmann. Il soggetto riprende il film del 1987 “Un biglietto in due”.

La Nove

21.30 – Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre

Commedia del 1979 con Bud Spencer. Una cittadina degli Stati Uniti sembra invasa dai dischi volanti, stando a quel che dicono i suoi abitanti, ma lo sceriffo ha molti dubbi. Un giorno trova un bambino apparentemente umano ma con strani poteri che dice di venire dallo spazio.

Rai Movie

21.10 – Matrimonio all’italiana

Film del 1964 diretto da Vittorio De Sica con Marcello Mastroianni e Sophia Loren, basato sulla commedia teatrale Filomena Marturano, di Eduardo De Filippo. La protagonista è un’ex prostituta che inganna il suo amante di lungo tempo, un ricco pasticcere, per farsi sposare dopo vent’anni di relazione nonostante lui sia contrario perché continua a vederla come una prostituta.

Iris

21.15 – La rivincita di Natale

Film del 2004 scritto e diretto da Pupi Avati: è il sequel di “Regalo di Natale”, girato nel 1986 dallo stesso Avati.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – I delitti del Bar Lume – Il battesimo di Ampelio

E’ arrivato per sconvolgere la vita di tutti. 👶 Appuntamento martedì 25 dicembre e 1 gennaio alle 21.15 su Sky Cinema Uno con le nuove storie de I delitti del #BarLume . pic.twitter.com/GLDqyqKJUQ — Sky Cinema (@SkyCinemaIT) December 24, 2018

Sky Cinema Family

21.00 – Ratatouille

Sky Cinema Cult

21.00 – Balla coi lupi