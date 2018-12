Cosa c’è stasera in TV

Alla ricerca di Nemo è diventato un po’ come Una poltrona per due: da qualche anno lo trasmettono sempre a Natale. Quest’anno non si fa eccezione: potrete vederlo su Rai 3, a un orario adatto anche ai bambini che devono andare a letto presto. Subito dopo andrà in onda Natale all’improvviso, una buffa commedia con Diane Keaton e John Goodman. In alternativa su Rai 1 ci sarà l’ultima puntata del 2018 di Che tempo che fa, mentre su Italia 1 uno spettacolo del comico Pucci. Su La7 niente Non è l’Arena per questa domenica: al suo posto ci sarà una miniserie sulla vita del faraone Tutankhamon.

Rai 1

20.35 – Che tempo che fa

È una nuova puntata del programma condotto da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Gli ospiti di stasera sono Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Enrico Brignano, Vincenzo Mollica, Roberto Bolle e Anastasio.

Rai 2

21.05 – Pretty Princess

Commedia del 2001 diretta da Gary Marshall (il regista di Pretty Woman, tra le altre cose), con Anne Hathaway che interpreta Mia, una ragazza timida e insicura che un giorno scopre di essere la nipote della regina Clarissa Renaldi di Genovia (interpretata da Julie Andrews). Dopo la morte del padre di Mia, erede al trono, la regina chiede a Mia di accettare il titolo di principessa di Genovia.

Rai 3

20.00 – Alla ricerca di Nemo

Famosissimo film della Pixar che racconta di un piccolo pesce pagliaccio con una pinna atrofica che si perde in mare aperto e degli sforzi di suo padre per ritrovarlo. Vinse nel 2004 il premio Osca come miglior film d’animazione. L’indice di tristezza dei cartoni animati dice che è tristissimo. Nel 2016 ne è stato fatto un sequel, Alla ricerca di Dory.

21.40 – Natale all’improvviso

Commedia del 2015 con John Goodman e Diane Keaton che interpretano due coniugi che hanno deciso di separarsi ma vogliono prima passare un ultimo cenone di Natale insieme per dirlo a tutta la famiglia. Ogni membro della famiglia, però, ha un suo segreto che metterà a rischio lo svolgimento del Natale.

Rete 4

21.30 – 7 spose per 7 fratelli

Commedia musicale uscita nel 1954, diretto da Stanley Donen e interpretato da Julie Newmeyer e Jane Powell. Racconta una storia piuttosto assurda: sette fratelli vivono in una casa isolata tra i monti e a un certo punto il maggiore, Adamo, conosce Milly e le chiede di sposarlo. Milly si ritrova a dover badare non solo ad Adamo, ma anche ai suoi sei fratelli, almeno fino a quando non vengono rapite altre sei donne che diventeranno le loro mogli. Il film vinse un Oscar nel 1954 per la miglior colonna sonora.

Canale 5

21.25 – New Amsterdam

Il brillante dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) diventa il direttore di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam (che si ispira al Bellevue Hospital di New York). Il suo obiettivo è riformare l’organizzazione della struttura e fornire cure di alto livello ai suoi pazienti. Avvincente, no?

Cosa succederà questa sera al dottor Max? Lo scopriremo in prima serata su #Canale5 con #NewAmsterdam! 👨🏼‍⚕️ #ComePossoAiutare

Qui potete riguardare tutti gli episodi 👉🏻 https://t.co/QYFnx1m17y pic.twitter.com/K0rzMJJ0iE — Mediaset Play (@MediasetPlay) December 23, 2018

Italia 1

21.25 – In-tolleranza zero

Spettacolo del comico Pucci registrato al Teatro Nazionale di Milano

La7

20.30 – TUT – Il destino di un faraone

È una miniserie in tre puntate che racconta la vita del faraone egiziano Tutankhamon, dall’ascesa al potere fino alla morte. Il faraone è interpretato dall’attore canadese Avan Jogia, mentre il Gran Visir Ay è interpretato da Ben Kingsley.

TV8

21.15 – La notte dei record

È un nuovo programma condotto da Enrico Papi in cui vari concorrenti si alternano per cercare ognuno di battere un particolare record ed entrare nel “Guinness dei primati“.

Iris

21.00 – The illusionist

Film del 2006 ambientato nell’Impero austro-ungarico dell’Ottocento, con Edward Norton che interpreta un giovane di bassa estrazione sociale che si innamora della duchessa Sophie. I due si rincontreranno quindici anni dopo, quando lui sarà diventato un famoso illusionista, ma l’amore tra i due sarà ostacolato dal promesso sposo di lei: il principe Leopoldo.

Rai Movie

21.10 – L’ottava nota

Film del 2014 diretto da François Girard con Dustin Hoffman. Racconta di un ragazzino che dopo la morte della madre finisce in una prestigiosa scuola di canto, dove sviluppa uno stretto rapporto con un insegnante che crede molto in lui.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Peter Rabbit

Sky Cinema Family

21.00 – Coco

Sky Cinema Max

21.00 – John Wick 2