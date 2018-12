Cosa c’è stasera in TV

Per l’ultimo sabato prima di Natale la programmazione televisiva propone uno speciale del quiz Soliti Ignoti dedicato alla raccolta fondi per Telethon, con diversi ospiti famosi. Se cercate un film su Rai 2 c’è il film di animazione della Disney Rapunzel, su Canale 5 andrà in onda la commedia di Aldo, Giovanni e Giacomo La banda dei Babbi Natale, mentre su Rete 4 c’è un classico dei film d’azione, Speed, con Keanu Reeves e Sandra Bullock. Se invece volete passare un sabato sera più serioso, su Rai 3 invece c’è l’ultima puntata del programma di Corrado Augias Città segrete, dedicata a Roma.

Rai 1

20.35 – Soliti ignoti – Speciale Telethon

Puntata speciale del quiz condotto da Amadeus organizzata per raccogliere fondi per Telethon, che da anni finanzia e promuove la ricerca scientifica sulle malattie genetiche.



Rai 2

21.05 – Rapunzel

Film di animazione Disney del 2010 basato sulla storia di Raperonzolo, una principessa i cui capelli hanno il potere di far ringiovanire le persone e che vive prigioniera di una strega cattiva in una torre nella foresta. È il sesto film Disney ad avere incassato di più al cinema.



Rai 3

21.40 – Città segrete

Ultima puntata del programma Rai condotto da Corrado Augias dedicato alla storia e ai segreti di tre città. La puntata di stasera è su Roma.

"Da dove cominciare a raccontare una città come Roma, contraddittoria, carica di tutte le glorie e le rovine di un passato lunghissimo e come raccontarla?" Corrado Augias Scopritelo questa sera alle 21,40 #CittàSegrete #Rai3 pic.twitter.com/HHvzeIAEhQ — Rai3 (@RaiTre) December 22, 2018



Rete 4

21.30 – Speed

Film d’azione del 1994 con Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hopper. La trama è semplice ma molto avvincente: un terrorista piazza una bomba su un autobus che esploderà se il mezzo scenderà a una velocità inferiore alle 50 miglia orarie.



Canale 5

21.10 – La banda dei Babbi Natale

Film di Natale del 2010 del trio di comici Aldo, Giovanni e Giacomo che interpretano tre uomini che vengono arrestati la notte di Natale con l’accusa di essere i membri della Banda dei Babbi Natale, un gruppo di ladri vestiti con costumi da Babbo Natale.



Italia 1

21.30 – Sarabanda

Quiz musicale condotto da Enrico Papi in cui si sfidano otto concorrenti, quattro campioni delle edizioni passate e quattro nuovi aspiranti.



La7

21.15 – Assassinio sul treno

È un film del 1961 tratto dal romanzo di Agatha Christie Istantanea di un delitto, con protagonista Miss Marple.



TV8

21.30 – Miss Christmas

Film del 2017 che racconta la storia di Holly, conosciuta a Chicago come Miss Christmas, perché incaricata di occuparsi degli addobbi natalizi della città. Quando l’albero di Natale della piazza principale viene danneggiato, lei si mette alla ricerca di un nuovo abete e finirà fino in Wisconsin.

Miss Christmas arriva questa sera alle 21:15 su TV8 📺 pic.twitter.com/KI49eu9zb6 — TV8 (@TV8it) December 22, 2018



Nove

21.20 – Firenze secondo me

Seconda puntata del documentario sulla storia e l’arte di Firenze scritto e condotto dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Ce ne saranno altre due che andranno in onda i prossimi sabati.

La prima puntata è già disponibile 👉 https://t.co/h6JzxIQldi pic.twitter.com/YvBona88RA — NOVE (@nove) December 19, 2018



Rai Movie

21.00 – Rocky V

Film del 1990, quinto della serie di Rocky, scritto e diretto da Sylvester Stallone. Introduce il personaggio del figlio di Rocky e racconta il rapporto con suo padre, ormai diventato un famosissimo pugile. Non fu accolto molto bene, e fu generalmente considerato come un finale deludente per la famosa saga. Poi però arrivarono altri film.



Iris

21.00 – Bad words

Film del 2013 di e con Jason Bateman che interpreta un quarantenne che, grazie a un cavillo legale, riesce a partecipare a un concorso di spelling per bambini. Il motivo che lo ha spinto a partecipare non viene detto all’inizio del film, ma una giornalista presente al concorso riesce a scoprirlo.



Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Ma tu di che segno 6?

Sky Cinema Family

21.00 – Le cronache di Narnia – Il principe Caspian

Sky Cinema Max

21.00 – La fratellanza