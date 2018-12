Due persone sono state arrestate per aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick

Venerdì 21 dicembre due persone, un uomo e una donna, sono state arrestate con l’accusa di aver utilizzato i droni che hanno causato la chiusura dell’aeroporto di Gatwick, vicino a Londra. Lo ha reso noto la polizia del Sussex, specificando che l’arresto è stato effettuato nell’area di Gatwick poco dopo le 22. L’aeroporto era stato chiuso mercoledì sera a causa di due droni che erano stati visti volare vicino alle piste, poi era stato riaperto venerdì mattina e poi di nuovo chiuso per alcune ore venerdì sera, sempre per via di alcuni avvistamenti. Ora l’aeroporto è di nuovo aperto ma le autorità aeroportuali hanno invitato i 124.484 passeggeri dei 757 voli previsti per oggi a contattare la propria compagnia aerea prima di recarsi in aeroporto.