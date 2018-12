Il 15 aprile del 1928 un dirigibile capitanato dall’ingegnere ed esploratore Umberto Nobile partì da Milano verso l’Artico. Avrebbe dovuto essere la missione che avrebbe portato per la prima volta delle persone a calpestare il ghiaccio del Polo Nord, ma non fu così che andarono le cose: e il motivo per cui ancora oggi ci ricordiamo il viaggio del dirigibile Italia è il modo disastroso in cui finì.