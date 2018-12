È morto l’attore Donald Moffat

È morto ieri Donald Moffat, attore britannico naturalizzato statunitense. Aveva 87 anni e in più di cinquant’anni aveva recitato in televisione, al cinema e al teatro, dove era stato anche regista. Tra i suoi film più noti ci sono La cosa, il film di John Carpenter del 1982, e Uomini veri , il film di Philip Kaufman del 1983. La maggior parte dei suoi ruoli cinematografici sono stati da non protagonista.

Rest easy Donald Moffat. One of the all-time great character actors. This scene-stealing line in 1982's The Thing will always be hilariously iconic. pic.twitter.com/mxTDDSdqPr

— The Pixel Factor (@ThePixelFactor) December 21, 2018