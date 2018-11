È morto Stephen Hillenburg, l’inventore del cartone animato SpongeBob, aveva 57 anni. Nel 2017 gli era stata diagnosticata la sclerosi laterale amiotrofica: è morto per alcune complicazioni della malattia nella sua casa in California. La notizia è stata confermata da Nickelodeon, il canale televisivo per cui lavorava.

Nel 1999, dopo aver già lavorato e scritto due serie animate, Hillenburg aveva inventato il personaggio di SpongeBob, una spugna antropomorfa che nell’omonimo cartone animato vive sul fondo del mare insieme a pesci, molluschi e altri animali. La serie ebbe un enorme successo in tutto il mondo e da allora ne sono stati prodotti 250 episodi. Hillenburg raccontò che per la serie si era in parte ispirato alla sua passione per la biologia marina – materia che aveva studiato e insegnato negli anni Ottanta – ma che tutto era nato per caso e che non si sarebbe mai aspettato un tale successo. Dalla serie sono stati tratti due film, mentre un terzo dovrebbe uscire nel 2020.