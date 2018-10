Cosa c’è stasera in TV

In TV questo sabato sera ci sono l’ultima puntata di Ulisse, il programma di Alberto Angela, e l’ultimo episodio di I topi, la serie tv in cui Antonio Albanese interpreta un latitante. Per i bambini invece c’è Shrek Terzo, il terzo e penultimo film con protagonista l’orco Shrek. Poi certo, ci sono altre cose, ma nulla che potrebbe farvi scegliere di restare a casa invece che uscire.



Rai 1

21.25 – Ulisse

Ultima puntata della stagione per il programma documentaristico condotto da Alberto Angela, dedicata all’imperatrice Elisabetta d’Austria, meglio conosciuta come “la principessa Sissi” per via dei film interpretati da Romy Schneider – che raccontano una storia abbastanza diversa da quella vera.

Un viaggio alla scoperta degli splendori di una delle corti più straordinarie di tutti i tempi

ULTIMO appuntamento con #Ulisse QUESTA SERA #20Ottobre 21.25 #Rai1@Raiofficialnews pic.twitter.com/cn2Tl6RFjO — Rai1 (@RaiUno) October 20, 2018

Rai 2

21.05 – N.C.I.S. Los Angeles

È una serie televisiva crime statunitense, spin-off della serie N.C.I.S. Unità anticrimine, e si sviluppa attorno alle attività dell’agenzia che si occupa dei casi investigativi che riguardano la Marina e il corpo dei Marines.

21.50 – N.C.I.S. New Orleans

La puntata di N.C.I.S. Los Angeles sarà seguita da un episodio di N.C.I.S New Orleans, a sua volta uno spin-off di N.C.I.S.

Rai 3

21.40 – I Topi

Le ultime due puntate di una nuova serie televisiva italiana di e con Antonio Albanese che interpreta Sebastiano, figlio di un boss mafioso, che da anni vive da latitante per portare avanti gli affari illeciti del padre.

Rete 4

21.29 – Killing Point

Un film d’azione del 2008 con l’attore e rappresentante diplomatico russo Steven Seagal. Parla della caccia a un assassino.

Canale 5

21.09 – Tù sì que vales

Quinta edizione del talent show al quale può partecipare chiunque sappia fare qualcosa meglio di tutti gli altri, e che per qualche ragione ha un titolo spagnolo. Lo conduce Belen Rodriguez, con l’ex rugbista Martin Castrogiovanni e il lottatore romano di MMA Alessio Sakara.

Gli ingredienti per un sabato sera perfetto? Esibizioni spettacolari, tanto divertimento e grandi emozioni! Vi aspettiamo sabato 20 ottobre alle 21.10 su Canale 5 per la quarta e impedibile puntata! 😉 #TuSiQueVales pic.twitter.com/9JalxkJYXD — Tù sì que vales (@tusiquevales_it) October 17, 2018

Italia 1

21.16 – Shrek Terzo

Terzo film della saga con protagonista l’orco Shrek, impegnato a non diventare il re del regno di Molto Molto Lontano.

La7

21.15 – Little Murders

Due episodi della serie televisiva francese ispirata ai romanzi gialli di Agatha Christie.

Questa sera in #primaTv 2 episodi della serie 'Little Murders'. Alle 21:15 'Il rapimento del piccolo Bruno' e alle 23:00 'La morte a cavallo'. Rivedi gli episodi su https://t.co/mXF3HbUnmJ #La7 pic.twitter.com/JWDblCaP09 — La7 (@La7tv) October 20, 2018

TV8

20.40 – Alessandro Borghese – Quattro ristoranti

Episodio della quarta stagione del programma, già andato in onda a marzo, in cui lo chef Alessandro Borghese visita quattro ristoranti in competizione tra loro e i cui ristoratori devono giudicarsi a vicenda. In questa puntata si decide qual è il miglior ristorante del Molise.

Iris

21.00 – High Crimes – Crimini di stato

Thriller del 2002 con Ashley Judd e Morgan Freeman. Judd interpreta un’avvocata che scopre che suo marito è un ex marine accusato di aver commesso una strage, ma continua a credere che sia innocente.



Sky

Sky Cinema Uno

21.25 – La vita possibile

Sky Cinema Family

21.00 – Chicken Little

Sky Cinema Cult

21.00 – Captain Fantastic

Netflix

Chi ha l’abbonamento a Netflix da ieri può guardare la terza stagione di Daredevil e la seconda parte di Making a murderer, la serie “true crime” su Steven Avery, un uomo del Wisconsin condannato nel 1985 per stupro e scagionato 18 anni dopo con la prova del DNA.