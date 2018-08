Il Corriere della Sera dice che nel 2019 a Milano il prezzo del biglietto dei mezzi pubblici salirà a 2 euro – ora costa 1,5 euro – e sarà però valido per un’area più grande. La novità, dice il Corriere, non è ancora ufficiale ma lo diventerà nei prossimi mesi quando saranno decisi gli ultimi dettagli di un più ampio piano di riorganizzazione dei trasporti pubblici e della mobilità in città. Il nuovo biglietto, dice il Corriere, sarà valido fino ai comuni che confinano con Milano, mentre ora per arrivare in comuni come Rho o Sesto San Giovanni è necessario comprare un biglietto a tariffa maggiorata. ATM per ora non ha confermato la notizia.