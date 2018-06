Il rapper XXXTentacion è stato ucciso in Florida: aveva 20 anni

Il rapper XXXTentacion, che tra il 2017 e il 2018 aveva ottenuto una notevole popolarità sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo, è stato ucciso lunedì a Deerfield Beach, in Florida: aveva 20 anni. Lo ha confermato la polizia della contea di Broward, dopo che la notizia era stata riportata dal sito TMZ. Secondo TMZ, XXXTentacion – il cui vero nome era Jahseh Dwayne Onfroy, e di cui si era parlato recentemente anche per una grave accusa di violenza domestica – è stato ferito da alcuni colpi di pistola mentre era a bordo della sua auto, all’uscita di un concessionario di moto: a sparare è stato uno uomo non ancora identificato. Apparentemente, stando a quanto scrive TMZ, sembra si sia trattato di una rapina.

The adult male victim has been confirmed as 20 year old Jahseh Onfroy aka rapper #XXXTentacion. — Broward Sheriff (@browardsheriff) June 18, 2018

Onfroy era nato nel 1998 nella contea di Broward, dove è morto. Si era fatto conoscere, come la maggior parte dei rapper più giovani, con le sue canzoni sul sito Soundcloud. Aveva poi pubblicato il suo primo disco, 17, nell’agosto del 2017, ottenendo un grande successo e attirando le attenzioni degli appassionati di hip hop di tutto il mondo: il suo stile, un rap melodico influenzato dal rock, aveva ricevuto gli apprezzamenti tra gli altri di Kendrick Lamar. Il suo secondo disco, ?, era uscito lo scorso marzo, finendo al primo posto della classifica di Billboard e accumulando milioni di streaming, tanto da farlo diventare uno dei rapper più ascoltati del momento insieme a gente come Drake e i Migos.

Ma di Onfroy si è parlato molto negli scorsi mesi sui media americani per via delle gravi accuse di violenze denunciate da una sua ex fidanzata. Nel 2016 fu arrestato per aggressione aggravata per aver picchiato, strangolato e minacciato la donna, che a quel tempo era incinta. Il processo a Onfroy, che nel frattempo era stato rilasciato, era stato rimandato più volte tra il 2017 e il 2018, e non era ancora arrivato a una sentenza.