Circola un audio registrato tra i bambini tolti ai genitori, negli Stati Uniti

Il 18 giugno ProPublica ha pubblicato un audio registrato in uno dei centri di detenzione in cui sono tenuti i bambini tolti ai loro genitori entrati illegalmente negli Stati Uniti. I bambini sono detenuti in gabbie di ferro e separati dai genitori in base alla nuova politica della “tolleranza zero” sull’immigrazione voluta da Donald Trump. ProPublica ha scritto che l’audio è stato registrato una settimana fa da una persona che ha voluto rimanere anonima e l’ha fatto avere all’avvocata Jennifer Harbury, esperta di diritti civili. La persona che ha registrato l’audio ha detto che tutti i bambini che si sentono hanno tra i 4 e i 10 anni, ed erano nel centro da meno di 10 ore.

A leader who’s down with locking completely innocent kids up in cages.

As if it’s anything to do with them, that they’re there….even conservative republicans are condemning this.

This is not controlling borders, this is cruel and inhumane. pic.twitter.com/nHXJx0ryjQ

— Stacey Dooley (@StaceyDooley) June 19, 2018