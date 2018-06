L’Inghilterra ha battuto 2-1 la Tunisia nella sua prima partita ai Mondiali 2018

Nell’ultima partita dei Mondiali in programma lunedì, l’Inghilterra ha vinto 2-1 contro la Tunisia con un gol nei minuti di recupero del suo capitano, il centravanti Harry Kane. Al decimo del primo tempo Kane aveva anche portato in vantaggio la sua nazionale, che però alla mezzora era stata raggiunta con un rigore segnato dal tunisino Ferjani Sassi. L’Inghilterra aveva poi continuato ad attaccare mancando però di precisione ed era sembrata in leggera in difficoltà per gli interventi decisi e spesso fallosi della Tunisia. Con la vittoria di stasera, tuttavia, sale al primo posto del Gruppo G con il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto Panama.

La classifica del Gruppo G dopo il primo turno:

1) 🇧🇪 Belgio | 3 | (+3)

2) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Inghilterra | 3 | (+1)

————————————————

3) 🇹🇳 Tunisia | 0 | (-1)

4) 🇵🇦 Panama | 0 | (-3)