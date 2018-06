È morto venerdì Matt “Guitar” Murphy, chitarrista dei Blues Brothers

È morto venerdì Matt “Guitar” Murphy, chitarrista americano di 88 anni ricordato principalmente per aver fatto parto della band dei Blues Brothers e per aver recitato nell’omonimo film del 1980, in cui interpretava il compagno di Aretha Franklin, con la quale gestiva un ristorante. Murphy, che nella sua carriera suonò anche con alcuni dei più grandi artisti blues di sempre, da Howlin’ Wolf a Muddy Waters a Memphis Slim, era originario del Mississippi, e iniziò a suonare alla fine degli anni Quaranta, dopo essersi trasferito a Chicago. Era stato scelto da John Belushi e Dan Akroyd per fare parte della band dei Blues Brothers nel 1978, dopo che i due lo videro suonare dal vivo in un locale di New York. Nel 1998 aveva recitato nel sequel del primo film, Blues Brothers 2000, mentre si era ritirato quasi completamente dalla musica nel 2002, quando aveva avuto un infarto. Non sono note al momento le cause della sua morte.