Grecia e Macedonia hanno firmato un accordo sul nuovo nome della Macedonia

Grecia e Macedonia hanno firmato oggi un accordo preliminare affinché il nuovo nome della Macedonia diventi Repubblica della Macedonia settentrionale. L’accordo è stato firmato a Psarades, un paese greco vicino al confine con la Macedonia, dal primo ministro greco Alexis Tsipras e dal primo ministro macedone Zoran Zaev. Oltre a Zaev e Tsipras a Psarades era presente anche Federica Mogherini, l’alto rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri. L’accordo è arrivato dopo un voto favorevole da parte del parlamento greco. Il nuovo nome della Macedonia dovrà ora essere approvato dal parlamento macedone e, tramite referendum, dai suoi cittadini.

Signing of the agreement resolving the name issue: in presence of PMs @tsipras_eu & @Zoran_Zaev as well as @FedericaMog & @JHahnEU, @UN_DPA USG Rosemary DiCarlo, #UNSG Personal Envoy Matthew Nimetz, the agreement is signed by MFAs @NikosKotzias & @Dimitrov_Nikola. pic.twitter.com/7AqpNOsdxS

— Maja Kocijančič (@MajaEUspox) June 17, 2018