L’Olimpia Milano ha vinto il campionato italiano di basket maschile dopo aver battuto in Gara-6 l’Aquila Trento per 96 a 71. Per la squadra di Milano è il 28esimo scudetto nella storia e il terzo negli ultimi cinque anni. Il miglior giocatore delle finali è stato lo statunitense Andrew Goudelock, che gioca con Milano dal 2017.

