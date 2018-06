È morta Noemi Carrozza, della nazionale italiana di nuoto sincronizzato: aveva 20 anni

Ieri è morta a causa di un incidente in motorino la nuotatrice Noemi Carrozza, che faceva parte della Nazionale italiana di nuoto sincronizzato. Aveva 20 anni. Faceva parte della società sportiva All Round e aveva gareggiato con la Nazionale sia ai Mondiali juniores sia ai Giochi Europei disputati nel 2015 in Azerbaijian.

Una tragica notizia strazia il cuore del nuoto sincronizzato italiano. Noemi Carrozza è morta a causa di un incidente in motorino.

La vogliamo ricordare così, mentre danza nell'acqua con tutta la passione che aveva ❤️https://t.co/JRL2HhIMuc pic.twitter.com/0WH1mq97qh — Federnuoto (@FINOfficial_) June 15, 2018