Virginia Raggi ha detto che bloccherà la decisione del Consiglio comunale di Roma di intitolare una via a Giorgio Almirante

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato nella tarda notte di giovedì che presenterà una mozione al Consiglio comunale per impedire che in città una via venga intitolata a Giorgio Almirante. Giovedì, con i voti dei consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle e di Fratelli d’Italia, il Consiglio comunale aveva invece deciso di intitolare una via ad Almirante, storico esponente della destra neofascista italiana.

Raggi, che non era presente in aula per il voto del Consiglio, ha detto che venerdì presenterà una nuova mozione per impedire che a Roma vengano intitolate vie ad esponenti del fascismo.