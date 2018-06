Portogallo e Spagna hanno pareggiato 3-3 nel loro esordio ai Mondiali 2018

Nell’ultima partita dei Mondiali 2018 in programma venerdì, Portogallo e Spagna hanno pareggiato 3-3 al termine dell’incontro fin qui più bello del torneo. Allo Stadio Olimpico di Sochi il Portogallo è andato in vantaggio nei primi minuti con un rigore procurato e segnato dal suo capitano Cristiano Ronaldo. Dopo una ventina di minuti di gioco la Spagna ha pareggiato con Diego Costa, che si è involato verso la porta avversaria resistendo e superando tre difensori portoghesi. Poco prima dell’intervallo, Ronaldo ha riportato in vantaggio il Portogallo con un tiro dal limite dell’area di rigore sfuggito dalle mani del portiere spagnolo David de Gea. Nel primo quarto d’ora del secondo tempo, però, la Spagna ha pareggiato e superato il Portogallo con i gol di Diego Costa (doppietta) e del difensore Nacho. A due minuti dal novantesimo, quando la vittoria della Spagna sembrava ormai vicina, Ronaldo ha segnato su punizione il gol del pareggio e il suo terzo della partita: è già il capocannoniere dei Mondiali.

La classifica provvisoria del Gruppo B:

1) 🇮🇷 Iran 3 (+1)

2) 🇪🇸 Spagna 1 (-)

———————————

3) 🇵🇹 Portogallo 1 (-)

4) 🇲🇦 Marocco 0 (-1)