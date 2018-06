I Mondiali di calcio del 2026 si giocheranno in Nord America

L’organizzazione dei Mondiali di calcio del 2026 è stata assegnata alla candidatura congiunta di Canada, Stati Uniti e Messico. Nel corso del 68mo congresso della FIFA, che si è svolto oggi a Mosca, alla vigilia dell’inizio dei Mondiali 2018, la candidatura nordamericana ha ottenuto più dei 104 voti dei paesi membri richiesti per l’assegnazione. Ha così superato l’altra candidatura in corsa, quella del Marocco, che non ha superato i 65 voti.

Stando al piano presentato dai tre paesi nordamericani, i Mondiali del 2026 si svolgeranno in estate fra tre città canadesi (Montreal, Edmonton, Toronto), tre messicane (Città del Messico, Monterrey, Guadalajara) mentre le città statunitensi saranno diciassette: Atlanta, Baltimora, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, Philadelphia, San Francisco, Seattle e Washington.

We are ready to welcome the world to North America! Thank you to all who supported our vision for a united @FIFAWorldCup! 🇨🇦🇲🇽🇺🇸 pic.twitter.com/xuQAh2dBzc

— United 2026 (@united2026) June 13, 2018