Fernando Hierro allenerà la Spagna ai Mondiali di calcio al posto di Julen Lopetegui

L’ex calciatore Fernando Hierro è il sostituto scelto dalla federazione calcistica spagnola (RFEF) per rimpiazzare Julen Lopetegui come allenatore della nazionale per i Mondiali di calcio in Russia, che iniziano domani. Hierro è l’attuale direttore tecnico della nazionale spagnola e il suo incarico è temporaneo. La nomina è stata necessaria dopo l’inaspettato esonero di Lopetegui, comunicato mercoledì mattina dalla federazione in seguito alla notizia del suo ingaggio con il Real Madrid per la prossima stagione. L’impegno preso da Lopetegui con il Real Madrid ha probabilmente causato dei malumori tra giocatori e dirigenti, che stando alle ultime indiscrezioni non sarebbero stati tutti al corrente della notizia. Il cambio di allenatore a soli due giorni dall’esordio nel torneo complica parecchio la situazione della nazionale spagnola, fino a ieri considerata una delle favorite per la vittoria.

OFFICIAL | Fernando Hierro to assume role as Spain Head Coach for the 2018 Russia World Cup https://t.co/r2vHeLAKxS pic.twitter.com/2TZjVfFypQ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) June 13, 2018