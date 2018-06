Una gigantesca tempesta su Marte sta mettendo a dura prova il rover Opportunity della NASA

Opportunity, il robot automatico (rover) della NASA sta affrontando una delle tempeste più violente ed estese da quando è arrivato su Marte nel gennaio del 2004. Secondo le analisi svolte finora, la tempesta ha un’estensione paragonabile a quella dell’intero Nordamerica e potrebbe proseguire per giorni, con forti venti che sollevano grandi quantità di polveri, impedendo ai raggi solari di filtrare e di raggiungere i pannelli del rover, usati per produrre energia e ricaricare la sua batteria interna.

Per i tecnici della NASA sono giorni di attesa e apprensione: al momento non possono prevedere se Opportunity riuscirà a resistere e a tornare funzionante al termine della tempesta. Il rover può attivare diverse modalità di emergenza per ridurre al minimo i consumi e le comunicazioni con la Terra, cosa che dovrebbe offrire qualche possibilità in più, ma lasciando i tecnici della NASA senza notizie dal loro robot per diverso tempo. Opportunity ha già affrontato in passato condizioni simili, riuscendo a sopravvivere, per questo per ora c’è un cauto ottimismo.