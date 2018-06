Pep Guardiola ha donato 150mila euro per riparare la nave della ong Proactiva Open Arms

L’allenatore del Manchester City, il catalano Pep Guardiola, ha donato circa 150mila euro per riparare la nave di Proactiva Open Arms, una ong catalana che soccorre i migranti nel tratto di mare fra Italia e Libia. La donazione è stata annunciata da Òscar Camps, il capo della ong, durante una intervista radiofonica. Non si conoscono molti dettagli della donazione di Guardiola oltre alla cifra: il sito di news Naciodigital scrive che la riparazione – e quindi il pagamento – sarebbe avvenuta quando la nave di Open Arms si trovava in Italia dopo essere stata sequestrata dalla procura di Catania nell’ambito di un’inchiesta su uno sbarco di migranti.

In passato Guardiola ha preso spesso posizioni politiche, soprattutto in relazione alla causa dell’indipendentismo catalano.