L’uomo che aveva preso due ostaggi in un appartamento di Parigi è stato arrestato, gli ostaggi sono stati liberati

L’uomo che oggi pomeriggio aveva preso due ostaggi in un appartamento del 10º arrondissement di Parigi è stato arrestato dopo quattro ore di stallo con la polizia francese, che aveva circondato il palazzo in rue des Petites-Stables. Non si conoscono ancora le motivazioni del sequestro, le autorità francesi le hanno definite “vaghe e incoerenti”. Alcuni fonti dei giornali francesi hanno detto che il sequestratore aveva chiesto di essere messo in contatto con l’ambasciata iraniana a Parigi per consegnare un messaggio per il governo francese.