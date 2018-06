Un uomo ha preso almeno due ostaggi in un appartamento di Parigi, in rue des Petites-Stables, nel 10º arrondissement. La polizia francese è sul posto e ha chiesto che non vengano diffuse dai giornali informazioni sull’operazione in corso. Ci sono poche informazioni confermate, ma una fonte di polizia di Le Figaro ha detto che per il momento non ci sono elementi sufficienti per ritenere quello che sta succedendo un atto di terrorismo. Sempre secondo Le Figaro, attualmente sono in corso dei negoziati fra la polizia e l’uomo che ha preso gli ostaggi.