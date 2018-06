Le ultime notizie sulla nave Aquarius

Dalla notte tra sabato e domenica la nave Aquarius dell’ong SOS Mediterranée – in arrivo dalla Libia con più di seicento migranti – è in attesa di un permesso per attraccare in Sicilia. Il governo italiano non le ha consentito di sbarcare in uno dei suoi porti, come invece avviene da anni in questi casi. La Aquarius, prima rifiutata dall’Italia e poi da Malta, sta ancora navigando a metà strada fra in due paesi.

Nel pomeriggio di lunedì il governo della Spagna si è offerto di accogliere la nave e i migranti nel porto di Valencia. Alcuni esponenti del governo italiano stanno celebrando l’offerta della Spagna come una vittoria, ma Valencia dista più di 1.500 chilometri e non è affatto scontato che l’equipaggio della Aquarius e le persone soccorse siano in grado di compiere un viaggio così lungo. Il Post sta seguendo l’evoluzione della storia con un liveblog, che trovate qui sotto.

