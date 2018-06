Cosa c’è stasera in TV

Sono iniziate le prime repliche dei programmi dello scorso anno, il che vuol dire che è ufficialmente arrivata l’estate: oggi tocca alla serie tv I bastardi di Pizzofalcone, su Rai 1. Per il resto troverete una nuova versione di Kilimangiaro, condotta da Camila Raznovich e una docu-fiction sulla vita di Al Bano. Su Italia 1 c’è Lucy, un bel film d’azione di Luc Besson con Scarlett Johansson protagonista, mentre su TV8 c’è la replica in chiaro del Gran Premio del Canada di Formula 1, se ve lo siete perso.



Rai Uno

21.25 – I bastardi di Pizzofalcone: replica della prima puntata della serie tv, andata in onda lo scorso anno, su un gruppo di poliziotti di Napoli con vite difficili alle spalle e che per un caso si ritrovano tutti nel commissariato di Pizzofalcone, diventando una squadra formidabile.

Tutti li chiamano "bastardi", i "Bastardi di Pizzofalcone" 😯🔥#BastardiDiPizzofalcone da QUESTA SERA, #10giugno, alle 21.25 su #Rai1 pic.twitter.com/S7ortdrvhF — Rai1 (@RaiUno) June 10, 2018

Rai Due

21.05 – N.C.I.S.: è una serie televisiva americana incentrata sulle attività dell’agenzia della Marina militare degli Stati Uniti che si occupa dei casi investigativi della stessa Marina e del corpo dei Marines.

Rai Tre

20.30 – Kilimangiaro – Ogni cosa è illuminata: nuovo programma della prima serata di Rai 3 condotto da Camila Raznovich. Il tema della prima puntata sarà l’impresa solitaria, e tra gli ospiti che racconteranno le loro storie ci saranno gli alpinisti Reinhold Messner ed Hervé Barmasse, lo scrittore Paolo Giordano, l’astronauta Paolo Nespoli, il fisico Gian Francesco Giudice, il regista Valerio Jalongo, l’apneista Umberto Pellizzari e la ricercatrice Silvia Vignolini.

stasera alle 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/jhinBjsPql — Rai3 (@RaiTre) June 10, 2018

Rete 4

21.15 – Madre mia: prima delle due puntate della docu-fiction dedicata alla vita di Al Bano, in cui si ripercorre la carriera del cantante a partire dal racconto che ne fa la madre, e con l’intervento di vari ospiti famosi.

Arriva in esclusiva per #Rete4, il docufilm in due puntate sulla vita e la storia di #Albano.

Stasera, non perdete la prima puntata di #Madre Mia, alle 21.15! pic.twitter.com/rwgvvCINbA — Rete 4 (@rete4) June 10, 2018

Canale 5

21.25 – Dr. Knock: film francese del 2017, remake di un omonimo film degli anni Cinquanta. Racconta di un ex truffatore diventato medico, che trova lavoro nel paesino di Saint-Maurice, sulle Alpi francesi. Una volta arrivato lì scopre però che gli abitanti del paese godono tutti di buona salute, così cerca di convincerli di avere malattie inesistenti.

Italia Uno

21.20 – Lucy: film di Luc Besson con Scarlett Johansson e Morgan Freeman. Racconta la storia di una donna costretta a fare da corriere del narcotraffico a cui viene messa della droga sottopelle nell’addome, e che grazie alla contaminazione della droga col suo sangue riuscirà a dotarsi di alcuni “superpoteri”.

La 7

20.35 – Non è l’Arena: è il programma di approfondimento politico condotto da Massimo Giletti. Il protagonista dell’intervista “faccia a faccia” della puntata di stasera sarà il conduttore televisivo Paolo Bonolis.

TV8

21.30 – Gran Premio del Canada di Formula 1: replica del Gran Premio che si corre oggi sul circuito di Montréal.

Un nuovo trionfo di @lewishamilton o una vittoria della @ScuderiaFerrari con #SebastianVettel? 🤔🏍

Scoprite che sorprese ci riserverà il Gran Premio Heineken del Canada questa sera dalle 20:00 su TV8 📺 pic.twitter.com/HXZlsGaO8R — TV8 (@TV8it) June 10, 2018

Iris

21.00 – L’allenatore nel pallone: commedia italiana del 1984, diretta da Sergio Martino e ambientata nel mondo del calcio degli anni Ottanta. Il protagonista è Lino Banfi che interpreta l’allenatore Oronzo Canà: è il film più ammirato e citato da quel vostro compagno di calcetto un po’ becero.

Rai 4

21.15– The Fall: è una serie ambientata in Irlanda del Nord e racconta le indagini su Paul Spector, un serial killer locale. Il capo delle indagini è la sovrintendente Stella Gibson (cioè Gillian Anderson, cioè Scully di X-Files). Stasera vanno in onda il secondo e il terzo episodio della seconda stagione.

#TheFall – Caccia al serial killer. Gli episodi 2 e 3 della SECONDA STAGIONE, stasera alle 21:15 in PRIMA VISIONE pic.twitter.com/hapGaqIcCc — Rai4 (@RaiQuattro) June 10, 2018

Sky

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Hits

Sky Cinema Passion

