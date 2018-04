La maggior parte dei titoli di oggi si occupa principalmente della politica, con le conseguenze dell’intervista di ieri di Repubblica al leader del M5S Luigi Di Maio e dei movimenti dentro al Partito Democratico. Ma si parla anche dell’ex presidente brasiliano Inácio Lula e del furgone che ha investito la folla a Münster, in Germania: in certi casi parlando di terrorismo islamico, anche se la polizia ha detto che per ora non c’è quel sospetto. Nel calcio, Tuttosport e Gazzetta dello Sport dedicano lo stesso identico titolo alla tripletta di Paulo Dybala della Juventus nella vittoria contro il Benevento.