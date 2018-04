Un’altra giornata di proteste nella Striscia di Gaza

Da stamattina è in corso un’altra protesta di massa nella Striscia di Gaza, per protestare contro l’occupazione israeliana della Palestina. È la seconda manifestazione dopo quella di venerdì scorso, durante la quale una ventina fra manifestanti e membri del gruppo politico-terroristico Hamas sono stati uccisi dalle forze israeliane che sorvegliavano il confine. La notizia della manifestazione e delle uccisioni da parte dell’esercito israeliano ha attirato le attenzioni dei giornali di tutto il mondo sulla questione israelo-palestinese, come raramente era accaduto negli ultimi anni.

Anche oggi, come venerdì scorso, si contano cinque manifestazioni diverse lungo il confine della Striscia, alcune delle quali piuttosto affollate. Si sono fatti vedere anche alcuni importanti leader di Hamas, che controlla la Striscia dal 2007. Per il momento non ci sono notizie di morti o feriti. L’esercito israeliano ha ribadito che reagirà ad ogni tentativo di violare il confine da parte dei manifestanti.

The IDF will not allow any breach of security infrastructure or the security fence, which protects Israeli civilians. The IDF will act against those who are involved in these attacks. — IDF (@IDFSpokesperson) April 6, 2018

Una parte dei manifestanti si è presentata alle proteste di oggi in maniera più organizzata rispetto a una settimana fa: da stamattina sono in corso roghi di pneumatici e altri oggetti che impediscono ai cecchini israeliani di capire cosa stia succedendo.

Sembra che l’esercito israeliano intenda dissipare il fumo prodotto dai roghi di pneumatici con dei ventilatori giganti.

הכבאים הביאו מאווררי ענק. לפזר את העשן מעמדות הצלפים pic.twitter.com/64jIwvMwGr — nir dvori (@ndvori) April 6, 2018

Nelle intenzioni degli organizzatori, le proteste proseguiranno ogni settimana fino all’inaugurazione della nuova ambasciata statunitense a Gerusalemme, frutto di una controversa decisione del presidente statunitense Donald Trump, prevista per il 14 maggio. Per gli israeliani il 14 maggio è il giorno dell’Indipendenza, quello in cui festeggiano la vittoria nella guerra arabo-israeliana del 1948. I palestinesi invece celebrano il 15 maggio il giorno della nakba – “la catastrofe” – cioè quello in cui molti di loro furono costretti a lasciare le proprie case, finite in territorio israeliano. Sono stati allestiti dei campi di tende lungo il confine, e sono previste nuove manifestazioni ogni venerdì.