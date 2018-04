Maratona di Roma: le strade chiuse e le deviazioni dei mezzi pubblici

Dalla sera di sabato 7 aprile e per tutta domenica 8 aprile a Roma ci saranno diverse strade e piazze chiuse (molte delle quali nel centro storico) per consentire il passaggio della 24esima edizione della Maratona di Roma, che si tiene ogni anno dal 1995. Sono previste anche modifiche nella circolazione della metropolitana e deviazioni e sospensioni in quella dei mezzi di superficie (autobus e tram).

La maratona di quest’anno ha la partenza e il traguardo in via dei Fori Imperiali, mentre una corsa più breve (5 chilometri) aperta a tutti partirà e terminerà al Circo Massimo. Qui potete trovare il PDF con il percorso della maratona, strada per strada.

Dalle 20 alle 24 verrà chiusa via dei Fori Imperiali nel tratto tra piazza del Colosseo e piazza Madonna di Loreto. Come riportato da ATAC, ci saranno delle deviazioni ai percorsi dei mezzi pubblici.

Per le linee 51, 85, 87:

Direzione Centro (largo Chigi; Termini; Lepanto metro A) tra piazza del Colosseo e piazza Venezia, i bus deviano in via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, via del Circo Massimo (tranne le linee 85 e 87 che percorrono via dei Cerchi), via Luigi Petroselli, via del Teatro Marcello

Direzione stazione Lodi metro C/st‎azione Arco di Travertino metro A/stazione Colli Albani metro A

Tra piazza Venezia e piazza del Colosseo, i bus deviano in via del Teatro Marcello, via Luigi Petroselli, piazza Bocca della Verita’, via del Circo Massimo, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna

Durante la pedonalizzazione, le linee 51-85-87 non transitano dalla stazione metro B Colosseo; transitano dalla stazione metro B Circo Massimo