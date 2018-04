Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv tornano la fiction Don Matteo e The Voice of Italy, il talent show musicale di Rai Due. Chi vuol sentire parlare di politica e attualità potrà scegliere tra Rete Quattro (dove parlano esponenti di Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia) e La7, dove tra gli altri ci saranno Orlando del PD e Bonafede del M5S. Ci sarà una “diretta gol” dell’Europa League, cioè una specie di zapping tra quattro partite giocate in contemporanea: l’unica con una squadra italiana è Lazio-Salisburgo.

Per tutti gli altri, ci sono un film in costume sui reali inglesi (e come succede sempre in questi casi la protagonista è Keira Knightley), uno dei capitoli di Fast & Furious, un film che forse vi siete persi di Giuseppe Tornatore e quello sull’impresa del funambolo Philippe Petit, che nel 1974 traversò le Torri Gemelle camminando su un filo sospeso a 400 metri di altezza.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo 11

Nuovo episodio (intitolato Premonizioni) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill.

Bacio o non bacio? 💋

Anna o Chiara? 🤔

Insomma Marco deciditi!! 😡

Stasera alle 21.25 torna #DonMatteo11

Pronti⁉️ pic.twitter.com/Sgr90FLqBt — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) April 5, 2018

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

Terza puntata del talent show in cui si canta e che è condotto da Costantino della Gherardesca: i giudici sono J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. L’edizione del 2018 è divisa in tre fasi: dai 100 aspiranti concorrenti iniziali ne vengono selezionati 48, 12 per giudice; in un secondo momento i cantanti di ciascuna squadra si sfidano fra loro e solo i 16 rimasti, 4 per giudice, accedono alla fase eliminatoria. A quel punto spetta a ciascun giudice il compito di scegliere l’unico rappresentante del proprio gruppo che, nella finalissima live, viene votato dal pubblico.

Stasera bidonate tutti quelli che vi chiedono di uscire!

Vi aspettiamo per la terza puntata delle Blind Audition di #TVOI ✌🏼 Alle 21.20 su @RaiDue con @jaxofficial, @RengaOfficial, #AlBano, @MissScabbia e @CdGherardesca 🎤 pic.twitter.com/qAHGYe8lqi — The VOICE of ITALY (@THEVOICE_ITALY) April 5, 2018

Rai Tre

21.15 – The Walk

È un film biografico del 2015 di Robert Zemeckis con Joseph Gordon-Levitt: racconta la vita e la più grande impresa del funambolo Philippe Petit, che nel 1974 traversò le Torri Gemelle camminando su un filo sospeso a 400 metri di altezza. Qui abbiamo raccontato la sua storia incredibile (per dirne una: non chiese mai nessuna autorizzazione per le sue traversate, e per questo fu arrestato oltre cinquecento volte).

Se la vicenda vi appassiona, sulla traversata delle Torri Gemelle esistono anche il documentario Man on Wire del 2008 (che vinse moltissimi premi, tra cui un Oscar) e il libro scritto dallo stesso Philippe Petit, Toccare le nuvole.

Rete 4

21.15 – Quinta colonna

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio. Tra gli ospiti politici di stasera ci sono tre donne, tutte dalla coalizione di destra. Poi c’è Vittorio Feltri.

Canale 5

21.35 – Anche se è amore non si vede

È una commedia del 2011 di Ficarra e Picone. Parla delle relazioni sentimentali di due amici che gestiscono un’attività di giri turistici in autobus a Torino.

Italia Uno

21.25 – Fast & Furious 6

Sesto film della serie d’azione su inseguimenti e corse d’auto con Vin Diesel e Paul Walker. Segue in ordine cronologico Fast & Furious – Tokyo Drift. I nemici, stavolta, sono i membri di un’organizzazione criminale di piloti mercenari.

La 7

21.20 – Piazza Pulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Si parlerà delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, di immigrazione e dei “fatti di Bardonecchia” (qual era stato alla fine il problema a Bardonecchia?) e del cittadino italiano di origini egiziane che è stato arrestato a Foggia con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo.

TV 8

21.00 – Europa League – Diretta gol

TV8 seguirà le partite di stasera (si gioca l’andata dei quarti di finale di Europa League) con la formula della “diretta gol”: significa che non verrà trasmessa una singola partita per intero, ma si passerà da un campo all’altro, come succede alla radio. È rimasta una sola italiana nella competizione, la Lazio, che stasera giocherà contro il Salisburgo in casa. Tutte le partite:

🇩🇪 Lipsia – Marsiglia 🇫🇷

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Arsenal – CSKA Mosca 🇷🇺

🇪🇸 Atletico Madrid – Sporting Lisbona 🇵🇹

🇮🇹 Lazio – Salisburgo 🇦🇹

Nove

21.30 – La figlia del mio capo

Commedia americana del 2003 nominata a tre Razzie Awards, i premi assegnati ai film peggiori dell’anno. Tom si è innamorato della figlia del suo capo, e un invito a cena a casa loro sembra un’ottima occasione per conoscerla meglio.

Rai 4

21.05 – The Factory

Thriller del 2012 con John Cusack e Jennifer Carpenter. Un serial killer che uccide prostitute scambia per prostituta la figlia del detective che sta indagando su di lui, e la tiene prigioniera a casa sua insieme ad altre due donne.

Rai Movie

21.10 – La duchessa

Dramma storico e sentimentale del 2008 con Keira Knightley e Ralph Fiennes. È tratto dalla storia di Georgiana Spencer, data in sposa a 17 anni al duca del Devonshire: si ritrovò in un matrimonio infelice e si dedicò alla moda e alla politica. Tra le altre cose, Georgiana Spencer è antenata di Diana Spencer, che conoscete come Lady D.

Iris

21.00 – Malèna

Film del 2000 di Giuseppe Tornatore con Monica Bellucci. Parla di un ragazzino di 13 anni che si innamora di una giovane donna vedova, «in un paesino chiuso in un maschilismo che pregiudica ogni compassione umana», scrive Mymovies. Lo sfondo è un piccolo paese in Sicilia, durante la seconda guerra mondiale.

La 5

21.10 – Cenerentola in passerella

Commedia canadese del 2015 che parla di una giovane che sogna di lavorare per una casa di moda, ma che nessuno vuole assumere perché figlia di un uomo che produce e vende a poco prezzo le imitazioni dei capi d’alta moda.

Sky

Sky Cinema Family

21.00 – 17 anni (e come uscirne vivi)

Sky Cinema Comedy

21.00 – Generazione 1000 euro

Sky Cinema Passion

21.00 – The Butler, un maggiordomo alla Casa Bianca