Ibrahimovic e la rovesciata di Cristiano Ronaldo

L’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic ha giocato la sua prima partita in Major League Soccer neanche una settimana fa, ma da allora gli appassionati statunitensi non fanno altro che parlare di lui e dei due gol che ha segnato all’esordio, peraltro nel primo derby di Los Angeles. Di recente si è quindi visto molto in televisione, soprattutto su ESPN, il principale canale sportivo nordamericano. Fra tutte le cose di cui ha parlato, Ibrahimovic si è trovato a commentare in diretta il gol in rovesciata che Cristiano Ronaldo ha segnato alla Juventus martedì sera in Champions League: si è congratulato con lui ma ha aggiunto anche che dovrebbe provare a segnare in rovesciata da 40 metri, come fece lui con la Svezia nel 2012 in una partita amichevole contro l’Inghilterra.

So, Zlatan… What did you make of Cristiano Ronaldo's overhead kick? 😂 pic.twitter.com/2yNxf4LIkj — ESPN UK (@ESPNUK) April 4, 2018

Questo è il gol in rovesciata di Ibrahimovic nell’amichevole Svezia-Inghilterra del 14 novembre 2012, per cui vinse il FIFA Puskas Award l’anno dopo.