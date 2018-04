Il derby Milan-Inter è finito in parità: 0-0

Il derby di Milano tra Milan e Inter, recupero della 27ª giornata di Serie A, è finito 0-0. La partita è iniziata alle 18.30 e il primo tempo si è giocato su ritmi sostenuti, con alcune buone occasioni da gol da entrambe le parti. A meno di dieci minuti dall’intervallo è stato annullato un gol all’Inter per la posizione in fuorigioco di Mauro Icardi, lanciato verso la porta da un passaggio filtrante di Candreva. Al 55esimo minuto del secondo tempo Icardi ha poi incredibilmente sbagliato un gol a porta vuota. Da lì in poi le occasioni sono diminuite da entrambe le parti, con il Milan visibilmente più stanco. Nei minuti finali c’è stata l’ultima grande occasione mancata dall’Inter, ancora con Icardi, che non è riuscito a deviare in porta un traversone dalla fascia.

Nelle altre partite della serata il Benevento ha battuto 3-0 l’Hellas Verona, il Torino ha vinto 4-1 contro il Crotone e il Chievo ha pareggiato in casa contro il Sassuolo. Qui la classifica aggiornata della Serie A.