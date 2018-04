I musei aperti a Pasqua e Pasquetta

Per le giornate di Pasqua e Pasquetta, domenica 1 e lunedì 2 aprile, molti musei statali italiani saranno aperti e, solo per oggi, anche gratis dato che è la prima domenica del mese. Sul sito del ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo trovate l’elenco completo dei musei aperti in questi due giorni: noi abbiamo fatto una selezione tra quelli delle città più grandi.

Roma

A Roma quando bisogna decidere quale museo o sito archeologico visitare c’è sempre l’imbarazzo della scelta. Tra quelli aperti oggi e domani ci sono il Colosseo (dove però è previsto un grande affollamento e un limite ai visitatori che possono entrare), il Pantheon, il Museo nazionale etrusco di Villa Giulia, il Foro Romano e Palatino, le Terme di Caracalla, il Museo nazionale di Castel Sant’Angelo, la Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea e il Parco archeologico dell’Appia antica. È aperta anche la Galleria Borghese, ma se non avete prenotato è impossibile che riusciate a entrare.

A Roma si può visitare anche la mostra “Fumetti nei musei” all’’Istituto Centrale per la Grafica: l’ingresso è gratuito entrambi i giorni.

Avete visitato la mostra #Fumettineimusei? Oggi e domani apertura straordinaria dalle 9.00 alle 14.00, andate, osservate, scattate e condividere! Ci sono le tavole originali, schizzi e bozzetti dei fumettisti che hanno ambientato le storie nei #museitaliani. Ingresso gratuito! pic.twitter.com/6c0rAMCX75 — museitaliani (@museitaliani) April 1, 2018

Milano

A Milano sono aperti sia domenica che lunedì solo la Pinacoteca di Brera e il Cenacolo Vinciano. Molti altri musei, tra cui la Galleria d’arte moderna, sono aperti solo oggi.

Napoli

Si possono visitare il Castel Sant’Elmo, Palazzo Reale, il Museo di Capodimonte, il Museo Pignatelli e il Museo archeologico nazionale tra gli altri.

Torino

Sono aperti i Musei reali, cioè Palazzo reale, l’Armeria reale, il Museo archeologico e la Galleria sabauda. Sono aperti anche Palazzo Carignano e la Villa della Regina.

Palermo

Per sapere quali sono i musei e i siti archeologici siciliani aperti in questi giorni c’è un’apposita pagina sul sito della Regione Sicilia. Molti sono aperti oggi e non domani. A Palermo oggi potete visitare gratuitamente l’Area archeologica monumentale di Castello a Mare, il Castello della Cuba e la necropoli punica, il Museo regionale d’arte moderna e contemporanea, il Museo regionale di Palazzo Mirto, il Museo regionale di storia naturale e la mostra permanente del carretto siciliano.

Genova

A Genova è aperto il Museo di Palazzo Reale di Genova e, se potete spostarvi a Chiavari, anche il Museo archeologico della cittadina.

Bologna

La Pinacoteca nazionale di Bologna, la Pinacoteca nazionale di Bologna in Palazzo Pepoli Campogrande e il Museo d’Arte Moderna (il MAMbo) sono aperti sia oggi che domani.

Firenze

Come a Roma ci sono vari musei aperti, tra cui gli Uffizi. Anche la Galleria dell’Accademia, il Museo archeologico nazionale, il Museo di San Marco e la Villa Medicea della Petraia, tra gli altri, sono aperti.

Bari

Si può visitare il Castello Svevo, lunedì solo dalle 13.30 alle 19.00.