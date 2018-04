Cosa c’è stasera in TV

La maggior parte dei consueti programmi televisivi della domenica questa sera non ci sarà, perché è Pasqua. Fa eccezione Non è l’Arena di Massimo Giletti. Se volete guardare un film ce ne sono due di grande successo degli anni Ottanta, entrambi avventurosi e romantici. Se invece avete guardato le prime due stagioni di una serie tv di Rai Uno con Neri Marcorè e Anna Valle, sappiate che stasera inizia la terza.

Rai 1

21.25 – Questo nostro amore 80: non c’è Che tempo che fa, che fa pausa pasquale, ma i primi due episodi della terza stagione di questa “fiction” con Anna Valle e Neri Marcorè che parla di due famiglie torinesi. Nel caso di questa stagione, nel corso degli anni Ottanta. È una prima visione.

"È passato del tempo, le loro vite sono cambiate.

La forza delle loro storie assolutamente no".

Le prime due puntate di "Questo nostro amore 80" ❤ QUESTA SERA domenica #1aprile e martedì #3aprile alle 21.25 su #Rai1#QNA80 #QuestoNostroAmore @Questonsamore80 pic.twitter.com/5ErQLIsr7p — Rai1 (@RaiUno) April 1, 2018

Rai 2

21.05 – S.W.A.T: tre episodi della serie televisiva remake dell’omonima serie trasmessa dal 1975 al 1976 e del film del 2003 S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine.

Stasera dalle 21.05 in prima tv assoluta tre nuovi episodi di @swatcbs dal titolo: "La rivolta", "Koreatown", "Tutto è veleno" pic.twitter.com/p1Nx3XMKlC — Rai2 (@RaiDue) April 1, 2018

Rai 3

21.25 – Il Borgo dei Borghi: Storie Maledette è già finito e al suo posto ci sarà la proclamazione del borgo vincitore tra quelli a cui si è dedicata Camila Raznovich in Kilimangiaro. È la quinta edizione del concorso.

Rete 4

21.15 – Il compagno Don Camillo: quinto e penultimo episodio della saga scritta da Giovannino Guareschi e ambientata a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, che vede contrapporsi un politico comunista e un parroco nel dopoguerra italiano. È l’ultimo con l’attore francese Fernandel nel ruolo di Don Camillo: durante le riprese del film successivo si ammalò e morì.

Canale 5

21.29 – Furore – Capitolo secondo: seconda stagione di una fiction ambientata negli anni Sessanta che parla delle discriminazioni contro gli italiani meridionali nelle regioni del Nord. Ci sono lacrime, baci e colpi di scena, o almeno cose che vorrebbero esserlo.

Italia 1

21.20 — Top Gun: anche le Iene questa sera non ci sono; al loro posto potete vedere il film di Tony Scott con Tom Cruise che fa il pilota nell’aeronautica americana.

La7

20.30 – Non è l’Arena: Massimo Giletti non fa vacanze di Pasqua e anche stasera conduce Non è l’Arena.

Questa sera #nonelarena torna con una nuova inchiesta sul calcio, tra intermediari disonesti e giovani calciatori costretti a pagare pur di giocare. Non perdere l'appuntamento alle 20.30 su @La7tv pic.twitter.com/orJ032d5iL — Non è l'Arena (@nonelarena) April 1, 2018

TV8

21.15 – Noah: riadattamento della storia biblica di Noè, interpretato da Russell Crowe e diretto da Darren Aronofsky. Non è piaciuto moltissimo ai critici: su IMDb ha 5,8 stelle su 10.

Rai 4

21.04 – Ladyhawke: lacrimucce in programma per chi guarderà questo classico film romantico da TV, uscito nel 1975. Siamo nel Medioevo: lui è Rutger Hauer di giorno, un lupo di notte; lei è Michelle Pfeiffer di notte, un falco di giorno. Potreste riguardarlo anche per riconoscere i posti in cui fu girato, quasi tutti in Italia: nelle province di Cremona, Parma, Piacenza e Massa Carrara, nel Parco Nazionale del Gran Sasso e nelle Dolomiti.

Rai Movie

21.10 – Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet: film del 2013 scritto e diretto da Jean-Pierre Jeunet, il regista di Il favoloso mondo di Amélie. Helena Bonham Carter interpreta la madre del protagonista, un bambino prodigio di 10 anni che dal Montana si mette in viaggio per Washington senza dire niente a nessuno, per andare a ritirare un premio scientifico.

Iris

21.00 – Il bambino e il poliziotto: commedia del 1989 con Carlo Verdone che interpreta un poliziotto che ha a che fare con il figlio di una donna ex tossicodipendente che ha arrestato.

Sky

Sky Cinema Max

21.00 – Logan – The Wolverine

Sky Cinema Cult

21.00 – I Tenenbaum

Netflix

Per chi ha l’abbonamento a Netflix: qui ci sono le novità aggiunte oggi e quelle che arriveranno nei prossimi giorni.