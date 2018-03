Celebripost

L’entusiasmo di Antonio Banderas per la Semana Santa è rappresentativo di quello di tutte le altre persone, soprattutto in Spagna, che nei giorni scorsi hanno partecipato alle processioni e alle cerimonie per la Pasqua in tutto il mondo.

Tanti di quelli che valeva la pena fotografare erano alle varie manifestazioni di March for Our Lives, contro le armi negli Stati Uniti: tra gli altri c’erano Kim Kardashian, Kanye West, Paul Simon, Laura Dern, Reese Witherspoon e Paul McCartney. Poi Karl Largerfel che ride di gusto, il Papa che beve mate, e un po’ di attori per i fan della serie tv Una serie di sfortunati eventi. C’è anche Roberto Fico in autobus, ovviamente.