È morto Emiliano Mondonico, ex allenatore di Torino, Atalanta e Cremonese

Emiliano Mondonico, ex calciatore e allenatore di Serie A e Serie B, è morto questa mattina a Milano, dove era ricoverato da alcuni giorni. Mondonico, originario di Rivolta d’Adda, aveva 71 anni ed era stato uno degli allenatori più noti in Italia negli anni Novanta. Nel 2011 gli fu diagnosticato un tumore all’addome, per cui dovette lasciare il suo incarico con l’AlbinoLeffe. Tornò ad allenare nel 2012, accettando l’offerta del Novara in Serie B, dove rimase fino a fine anno: fu la sua ultima esperienza da allenatore in carriera, iniziata nel 1979 nelle giovanili della Cremonese, club con cui trascorse la maggior parte della sua carriera da calciatore.

Mondonico è ricordato soprattuto per i periodi in cui allenò con successo il Torino e l’Atalanta — con cui arrivò a disputare la finale della Coppa delle Coppe — e per aver riportato in Serie A la Cremonese 54 anni dopo l’ultima volta. In carriera ottenne inoltre altre quattro promozioni: nel 1988 e nel 1995 con l’Atalanta, nel 1999 con il Torino e nel 2004 con la Fiorentina. Negli ultimi anni era stato opinionista sportivo per Rai e Mediaset.

