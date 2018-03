Cosa c’è stasera in tv

Stasera in tv ci sono un paio di talk show, entrambi incentrati sui rapporti tra Lega e Movimento 5 Stelle, e una nuova puntata di The Voice of Italy, con i giudici J Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. Chi è in cerca di un film trova Fury, con Brad Pitt e Shia LaBeouf, ambientato quasi interamente dentro un carro armato. Chi vuole cose più rassicuranti, invece, può affidarsi a Don Matteo o all’ennesima replica di Il mio grosso grasso matrimonio greco.

Rai Uno

21.25 – Don Matteo

Nuovo episodio (intitolato La crepa) della nuova stagione di Don Matteo, la serie tv tra commedia e giallo che ha per protagonista Terence Hill (che oggi, tra l’altro, compie 79 anni).

Questo triangolo tra il PM e le sorelle Olivieri ci sta facendo impazzire 😤😤😤

Chi farà breccia nel cuore di Marco? 💘#DonMatteo11 torna stasera alle 21.25! 😉 pic.twitter.com/TLefMtZY1U — Don Matteo Official (@DonMatteoRai) March 29, 2018

Rai Due

21.20 – The Voice of Italy

Seconda puntata del talent show in cui si canta e che è condotto da Costantino della Gherardesca: i giudici sono J-Ax, Al Bano, Francesco Renga e Cristina Scabbia. L’edizione del 2018 sarà divisa in tre fasi e per ora siamo alla prima: dei 100 aspiranti concorrenti ne saranno selezionati 48, 12 per giudice; in un secondo momento i cantanti di ciascuna squadra si sfideranno fra loro e solo i 16 rimasti, 4 per giudice, accederanno alla fase eliminatoria. A quel punto spetterà a ciascun giudice il compito di scegliere l’unico rappresentante del proprio gruppo che, nella finalissima live, sarà votato dal pubblico.

Rai Tre

21.15 – Fury

Film del 2014 scritto, diretto e prodotto da David Ayer, con protagonisti Brad Pitt e Shia LaBeouf: ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale racconta una missione condotta dietro le linee nemiche dal sergente dell’esercito americano Don Collier.

Rete 4

21.15 – Quinta colonna

Nuova puntata del talk show condotto da Paolo Del Debbio: tra le altre cose si parlerà dei rapporti tra Movimento Cinque Stelle e Lega.

Canale 5

21.35 – Forever Young

Commedia diretta da Fausto Brizzi su uomini e donne di mezz’età che hanno a che fare con persone più giovani di loro e con il tempo che passa.

Italia Uno

21.25 – Fast & Furious V

Quinto film della serie Fast and Furious con Vin Diesel e Paul Walker. Segue in ordine cronologico Fast & Furious – Solo parti originali. I nemici, stavolta, sono un ricco affarista corrotto e l’agente federale Luke Hobbs.

La 7

21.20 – Piazza Pulita

Il programma di approfondimenti e inchieste condotto da Corrado Formigli. Anche qui si parlerà delle trattative tra Movimento Cinque Stelle e Lega.

"FIRST ITALIA"

Lo stallo delle trattative tra M5S e Lega in vista delle consultazioni al Quirinale.

Stasera a #Piazzapulita. pic.twitter.com/JzL2E3Fmik — PiazzapulitaLA7 (@PiazzapulitaLA7) March 29, 2018

TV 8

21.25 – Il mio grosso grasso matrimonio greco

Uscì nel 2002 e raggiunse i quasi 400 milioni di dollari di incassi mondiali. Parla di una donna di origini greche – e con una famiglia molto legata a quelle origini – che si innamora di un docente statunitense. La famiglia all’inizio si oppone e poi il titolo del film trova un senso.

Nove

21.30 – The Contract

Film thriller del 2006 diretto da Bruce Beresford con Morgan Freeman e John Cusack: un sicario, durante una fuga, finisce nel fiume vicino alla piccola città di Blue Mountain. Un insegnante di basket esperto di quelle montagne, durante una gita con il figlio Chris, salva il sicario che riesce a scappare prendendo in ostaggio Chris.

Rai 4

21.05 – Corpi da reato

Commedia del 2013 con Sandra Bullock e Melissa McCarthy che interpretano un’agente speciale dell’FBI e una poliziotta che cominciano a lavorare insieme per fermare un boss della droga.

Rai Movie

21.10 – Nine Months. Imprevisti d’amore

Film del 1995 con Hugh Grant e Julianne Moore, tratto a sua volta da un film francese. A San Francisco uno psicologo inglese per bambini resta turbato quando viene a sapere che la sua fidanzata è incinta.

Iris

21.05 – Il velo dipinto

Film del 2006 con Naomi Watts e Edward Norton: ambientato a Londra nella prima metà degli anni Venti, racconta la storia di una donna che per fuggire all’oppressione della sua famiglia accetta di sposare un uomo che non ama e con il quale si trasferisce in Cina. Lì, lei conosce Charlie Townsend, viceconsole inglese di cui si innamora.

La 5

21.10 – Cinderella Story. Se la scarpetta calza

Commedia romantica con Hilary Duff e Chad Michael Murray: è una rivisitazione moderna di Cenerentola che questa volta, invece di perdere la scarpetta di cristallo, perde il cellulare.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Jack Reacher. La prova decisiva

Sky Cinema Max

21.00 – -2 livello del terrore

Sky Cinema Cult

21.00 – Agnus Dei

Sky Cinema Classic

21.00 – Chinatown