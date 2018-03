L’Arera, l’autorità italiana dell’Energia, ha detto che sono previsti cali dei prezzi di elettricità e gas nel secondo trimestre del 2018. I cali previsti dall’Arera sono legati al calo dei prezzi all’ingrosso di gas ed elettricità. La stima dell’Agenzia è che – per la famiglia tipo – ci sarà un calo dell’8 per cento della bolletta elettrica e del 5,7 per cento della bolletta del gas.