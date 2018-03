Google ha acquisito il motore di ricerca per le GIF Tenor

Google ha acquisito Tenor, uno dei servizi più popolari per cercare e condividere GIF animate. L’acquisizione consentirà a Google di migliorare la ricerca delle GIF nelle sue pagine dei risultati, finora non molto usata dagli utenti. Google e Tenor collaboravano già da tempo, per esempio nel sistema per offrire GIF animate tramite la tastiera personalizzata Gboard per smartphone. Tenor è anche usato da Facebook all’interno del suo Messenger, ma non è ancora chiaro se continuerà a essere utilizzato dal social network in seguito all’acquisizione. Google ha confermato che Tenor continuerà a esistere come marchio separato per lo meno nell’immediato futuro. I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi pubblici.