Le foto del funerale di Fabrizio Frizzi

Oggi alle 12 sono iniziati i funerali di Fabrizio Frizzi, uno dei conduttori più famosi della televisione italiana degli ultimi decenni, morto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Sant’Andrea di Roma in seguito a una emorragia cerebrale. I funerali sono nella basilica di Santa Maria in Montesanto (nota anche con il nome di Chiesa degli artisti), in piazza del Popolo, dove è stato montato un maxi schermo per permettere di seguire la cerimonia alle centinaia di persone che si sono radunate fuori dalla chiesa e che hanno accolto il feretro con un lungo applauso.

Ieri circa diecimila persone hanno fatto visita alla camera ardente di Frizzi, allestita nella sede della Rai di viale Mazzini, a Roma.

Fabrizio Frizzi aveva compiuto 60 anni lo scorso 5 febbraio, e negli ultimi mesi aveva avuto dei gravi problemi di salute: nell’ottobre del 2017, durante la registrazione di una puntata del quiz televisivo L’Eredità, aveva avuto un’ischemia. Era stato ricoverato al Policlinico Umberto I di Roma per alcuni giorni ed era tornato a condurre il programma a dicembre. Aveva detto di essere malato e che avrebbe raccontato della sua malattia, se fosse riuscito a guarire.