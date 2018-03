Da oggi su Twitter sono proibite le pubblicità delle criptovalute

A partire da oggi Twitter non mostrerà più le pubblicità legate alle criptovalute sul suo social network, con l’obiettivo di ridurre il rischio di mostrare annunci legati a frodi o a investimenti ad alto rischio agli utenti. Saranno vietate le pubblicità delle Initial Coin Offering (ICO), le offerte iniziali con cui le nuove valute virtuali si presentano agli investitori, e gli annunci dei sistemi per vendere e scambiare bitcoin, ethereum e le altre criptovalute. La regola sarà applicata in tutto il mondo e diventerà definitiva entro un mese, dopo un periodo di transizione per aggiornare sistemi e regole della piattaforma pubblicitaria. Twitter non è l’unica società di Internet ad avere imposto un divieto di questo tipo. Negli ultimi mesi alcuni dei più grandi siti e servizi online, come Facebook e Google, hanno fatto altrettanto per ridurre il rischio di frodi.