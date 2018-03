Il campionato greco riprenderà sabato dopo la sospensione di tre settimane per i disordini di Salonicco

Il ministero dello Sport e la federazione calcistica greca hanno comunicato che il campionato di calcio nazionale riprenderà sabato 31 marzo, tre settimane dopo i disordini avvenuti durante PAOK Salonicco-AEK Atene. Nei minuti finali dell’incontro — disputato domenica 11 marzo — il presidente del PAOK Ivan Savvidis, imprenditore russo di origini greche, era entrato in campo con una pistola legata alla cintura, dentro una fondina, dopo un gol annullato alla sua squadra, facendo segno ai giocatori di uscire dal campo. Sugli spalti erano poi iniziati dei disordini e la polizia era entrata in campo, provocando la sospensione e l’interruzione della partita.

È stata la quinta sospensione negli ultimi tre anni di una competizione calcistica greca, la quarta per intervento diretto del governo. Di recente anche la FIFA è intervenuta sulla questione, intimando alla federazione greca di prendere seri provvedimenti per far cessare le violenze nel calcio. Diversamente, la Nazionale e i club potrebbero essere estromessi dai tornei internazionali.