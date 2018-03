È morta a 79 anni Maretta Scoca, famosa per essere stata una delle giudici della trasmissione “Forum”

È morta a 79 anni Maretta Scoca, avvocatessa e politica diventata particolarmente famosa negli ultimi anni per essere stata una delle giudici della trasmissione Forum, in onda su Canale 5 e Rete 4. Scoca, scrive il Corriere della Sera, era malata da tempo.

Ci ha lasciati oggi, all'età di 79 anni, la nostra amata giudice Maretta Scoca. Grande avvocato, grande donna e grande…

Prima di iniziare a lavorare come giudice per Forum, Scoca era stata parlamentare per due legislature tra il 1994 e il 2001 – eletta con Forza Italia – ed era stata Sottosegretaria alla Giustizia tra il 1998 e il 1999 e Sottosegretaria ai Beni Culturali per alcuni mesi tra il 1999 e il 2000.