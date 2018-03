È in corso una visita riservata di Kim Jong-un a Pechino, dice Bloomberg

Kim Jong-un, il dittatore della Corea del Nord, è arrivato a Pechino, in Cina, per una visita che non era stata annunciata, scrive Bloomberg citando tre fonti. Se fosse confermato, sarebbe il primo viaggio all’estero di Kim Jong-un da quando è diventato presidente della Corea del Nord, nel 2011. Non ci sono altre informazioni sulla durata e lo scopo del suo viaggio, ma è noto che la Cina sia l’unico paese alleato e partner commerciale della Corea del Nord. L’agenzia di stampa giapponese Kyodo News ha documentato il passaggio di un treno blindato speciale, simile a quello usato dal padre di Kim Jong-un, Kim Jong-il, durante la sua visita a Pechino organizzata poco prima della sua morte, nel 2011.