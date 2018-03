Quest’anno i film di Netflix non potranno partecipare in concorso al festival di Cannes

Theirry Fremaux, direttore del festival di Cannes, la più importante rassegna cinematografica europea, ha detto che quest’anno i film prodotti dal servizio di streaming Netflix non potranno partecipare in concorso al festival, come invece era successo l’anno scorso. Nel 2017 avevano partecipato Okja e The Meyerowitz Stories, senza vincere premi: erano stati ammessi anche se erano usciti direttamente sulla piattaforma di streaming senza essere proiettati al cinema. Quest’anno per essere ammessi al concorso i film dovranno essere distribuiti nelle sale: gli altri potranno essere presentati fuori concorso, quindi senza la possibilità di vincere la Palma d’Oro, il premio più importante del festival. L’anno scorso Netflix aveva provato a contrattare un’uscita in alcune sale francesi contemporaneamente alla diffusione sulla propria piattaforma, senza successo.