È morta la cantante svizzera Lys Assia, vincitrice del primo Eurofestival

Ieri è morta la cantante e attrice svizzera Lys Assia: aveva 94 anni ed era nota soprattutto per essere stata la prima vincitrice dell’Eurovision Song Contest (noto anche come Eurofestival). Assia vinse la prima edizione, che si tenne 1956 a Lugano, con la canzone “Refrain”, e si esibì in altre due edizioni (nel 1958 arrivò al secondo posto con la canzone “Giorgio”).

Assia era nata nel 1924 nel nord della Svizzera e dopo aver fatto la ballerina iniziò a recitare e cantare: ha proseguito la sua carriera fino a pochi anni fa. Nel 2005 tornò anche a esibirsi all’Eurovision per il 50esimo anniversario della manifestazione.

We’re very sad to hear that Lys Assia – the Grande Dame of #Eurovision – has passed away. Our very first winner in 1956 and a huge supporter of the Contest ever since. The whole Eurovision family sends our condolences to Lys’ loved ones. https://t.co/15OE4arVAo @LysAssia pic.twitter.com/mOjoLw4l9G

— Eurovision (@Eurovision) March 24, 2018