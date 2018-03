I colori dei caschi della Formula 1

Uno dei piccoli rituali che precedono l’inizio di un Mondiale di Formula 1 sono le foto scattate ai caschi dei piloti in prossimità del primo Gran Premio: per curiosità, perché sono vari, particolari e unici, e anche per una questione di riconoscibilità, dato che le auto sono identiche, ad eccezione del numero e di qualche sponsor. I caschi, con colori e grafiche sempre diverse, aiutano a capire rapidamente chi le stia guidando (anche se da quest’anno saranno parzialmente coperti dell’Halo: cos’è l’Halo?).

Le nuove misure di sicurezze introdotte dalla Formula 1 hanno riguardato anche i caschi. L’ultima Assemblea generale della FIA ha applicato nuove norme che di fatto hanno introdotto una nuova categoria di caschi. Gli Advanced Helmet — il nome del modello — consentono un maggior assorbimento dell’energia in caso di incidente, sono stati fabbricati con un’area di protezione ampliata e ci sono stati sviluppi anche per quanto riguarda l’aerodinamica.